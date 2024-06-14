Скончался актер французских эротических фильмов Жак Инсермини

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 74 0

Тело актера кремируют.

Скончался актер французских эротических фильмов Жак Инсермини

Фото: Кадр из к/ф «Неудовлетворенность», реж. Жан-Мари Палларди, 1972 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Французский актер и каскадер Жак Инсермини скончался в Париже. Он был профессиональным мотогонщиком и звездой эротического жанра. О его смерти сообщили на сайте национальной Ассоциации мотоциклетного спорта. Кремация актера состоится 14 июня.

Инсермини родился в 1927 году. Он увлекался не только мотогонками, но и тяжелой атлетикой. По этому виду спорта он даже выиграл несколько чемпионатов страны.

Свою актерскую карьеру Инсермини начал в 1960-х с небольших ролей в театре, а через несколько лет дебютировал в кино, но снимался в немецких низкопробных картинах, а позже перебрался в эротику, где играл под псевдонимами. Пик его карьеры пришелся на 1970–1980 годы.

Актер снялся в таких картинах, как «Жар под кожей», «Не наступай мне на шнурки», «Американец» и «Интимный дневник дровосека». Также он ставил трюки, а после завершения кинокарьеры занялся разведением коней.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла петербургская актриса из сериала «Мажор».

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

8:46
Людям мешает мама: застрявший в сетях в Териберке кит оказался детенышем
8:30
«Поющие трусы» и телка олигарха: с чего певица Слава начинала свою карьеру
8:20
«Слово пацана» признан победителем в номинации «Лучший онлайн-сериал» на Премии АПКиТ
8:15
Куриный шашлык с фирменным салатом и десерт из вафель с ананасами — рецепт от Емельяненко
8:02
Скончался актер французских эротических фильмов Жак Инсермини
7:55
Всего один пузырек: сын назвал настоящую причину смерти Жени Белоусова

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака