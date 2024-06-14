Скончался актер французских эротических фильмов Жак Инсермини

Французский актер и каскадер Жак Инсермини скончался в Париже. Он был профессиональным мотогонщиком и звездой эротического жанра. О его смерти сообщили на сайте национальной Ассоциации мотоциклетного спорта. Кремация актера состоится 14 июня.

Инсермини родился в 1927 году. Он увлекался не только мотогонками, но и тяжелой атлетикой. По этому виду спорта он даже выиграл несколько чемпионатов страны.

Свою актерскую карьеру Инсермини начал в 1960-х с небольших ролей в театре, а через несколько лет дебютировал в кино, но снимался в немецких низкопробных картинах, а позже перебрался в эротику, где играл под псевдонимами. Пик его карьеры пришелся на 1970–1980 годы.

Актер снялся в таких картинах, как «Жар под кожей», «Не наступай мне на шнурки», «Американец» и «Интимный дневник дровосека». Также он ставил трюки, а после завершения кинокарьеры занялся разведением коней.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла петербургская актриса из сериала «Мажор».