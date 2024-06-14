«Ида, где грудь?»: Галич в ярости от комментариев наглых поклонников

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Ида Галич рассказала, что много людей писали о ее маленькой груди

«Ида, где грудь?»: Галич в ярости от комментариев наглых поклонников

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Блогера раздражает, что ей пытаются навязать комплексы.

Блогер Ида Галич призналась, как ее выводят из себя комментарии людей о ее маленькой груди, об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Я вообще не понимаю, как я держусь и не сдаюсь под натиском „Ида, где грудь?“ удивительная выдержка! Как я тут-то не сломалась, я не знаю», — написала она.

По словам телеведущей, с самого начала жизни в медиа на нее обрушился шквал вопросов о том, почему ее грудь такого размера и собирается ли она делать ее больше.

«Здесь хочется признаться в любви к своему серому веществу и сказать спасибо, что данный комплекс не надо побеждать, потому что общество мне его не навязало», — подчеркнула телеведущая.

Галич отметила, что это большая проблема в современном мире. Ей удалось противостоять критике окружающих, но молодым артистам или блогерам будет гораздо труднее отличить свое истинное желание что-то изменить во внешности, от навязчивого внедрения чужой мысли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица и видеоблогер Ида Галич рассказала о своей тайной свадьбе.

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