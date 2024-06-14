Российский лидер затронул тему украинского конфликта на встрече с руководством МИД.

Вооружение, которое США заставляют производить в Европе для Украины, будет не нужно после завершения конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД в Москве.

«Говорят расширять поставки вооружений Украине, расширять свои мощности по производству артиллерийских снарядов. Кому эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине?» — сказал президент.

США, по словам российского лидера, заставляют Европу производить устаревающее оружие для Украины, а сами тем временем вкладываются в новейшие технологии, чтобы обеспечить свое господство. Американцы, в частности, развивают технологии «завтрашнего дня» — вкладывают средства в развитие космоса, производство современных БПЛА, ударных систем.

«То есть в те сферы, которые в будущем будут определять характер вооруженной борьбы, а значит и военно-политический потенциал держав и их позиции в мире». А этим (европейцам. — Прим. ред.) сейчас отводят такую роль — вкладывайте денежки туда, куда нам нужно», — добавил президент России.

Кроме того, Путин указал на то, что наращивание производства оружия для киевского режима не способно обеспечить безопасность стран Запада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страны НАТО намерены координировать свои поставки оружия Украине через военные базы в Польше, Румынии и Словакии.

Он напомнил: поставляющее оружие государство становится законной целью для противника, что несет риски для собственного населения. Поэтому, по словам Орбана, Венгрия принимать участие в этом не намерена.