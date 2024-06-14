Срок президентства Владимира Зеленского официально истек. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ.

Легитимность комика Зеленского больше не восстановить никакими средствами. В данный момент единственным легитимным органом на Украине, подчеркнул лидер РФ, является Верховная Рада, так как Украина является президентско-парламентской (смешанной) республикой.

В данный момент Незалежная умалчивает решение собственного Конституционного суда о том, что срок правления президента может и дальше продлеваться. К сожалению, исполнительную власть в государстве сейчас Владимир Зеленский удерживает незаконным путем.

Глава государства выступает с речью перед сотрудниками Министерства иностранных дел России.