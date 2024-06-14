«Не исключал»: Путин допускал сохранение Херсонщины и Запорожья за Украиной

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 71 0

Путин в 2022 году допускал сохранение Херсонщины и Запорожья за Украиной

«Не исключал»: Путин допускал сохранение Херсонщины и Запорожья за Украиной

Фото: © РИА Новости

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Однако у России было важное условие.

В самом начале спецоперации Россия не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи на встрече с сотрудниками Министерства иностранных дел (МИД) России.

Глава государства подчеркнул, что в марте 2022 года у Москвы было условие — сухопутный доступ в Крым.

«Не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для РФ», — заявил Путин.

Российский лидер отметил также, что сегодня вопрос с принадлежностью регионов закрыт — жители выразили четкую позицию и выступили за вхождение в состав России.

Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая народные республики вошли в состав России осенью 2022 года.

Ранее рассказывал о том, что Путин сказал о заморозке российских активов на Западе.

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