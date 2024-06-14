Дело не в еде: откуда берется лишний вес на самом деле

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 39 0

Врач-психосоматолог Екатерина Тур: чтобы похудеть, нужно поменять мышление

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Оказывается, наше питание — не главная проблема в похудении.

Чтобы сбросить лишний вес, необходимо поменять мышление и разблокировать свои эмоции. Об этом рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Лишний вес — это совокупность определенных деструктивных паттернов поведения, и изменить эти паттерны при помощи диеты, силы воли или какой-то сверх дисциплины невозможно», — заявила врач-психосоматолог.

По словам специалиста, этап «эмоциональной разблокировки» включен во все протоколы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) с 2021 года и является одним из ключевых в работе с пациентами, желающими похудеть.

По этой причине нужно сначала позаботиться о своих эмоциях, мышлении и чувствах, и только потом менять питание.

«Мы привыкли с нашим телом обращаться довольно жестко. Это такая односторонняя связь. Я тебе говорю: худей! И тело тут же должно худеть. Как оно это сделает — неважно», — объясняет Екатерина, как не надо подходить к этому вопросу.

Врач объясняет, что такую формулу необходимо поменять. В данном случае связь всегда должна быть двусторонней.

«Прежде чем снижать вес, нужно восстановить чувствительность к сигналам тела. Это и чувство аппетита, и чувство голода, и чувство насыщения, и чувство жажды. Это восстановление питьевого режима под вашу норму.

И, конечно же — это разбор того прошлого опыта, который повлиял на набор лишнего веса. Без этого, к сожалению, все наши процессы похудения превращаются в гармошку, которая, в конце концов, просто рвется. В итоге женщины остаются с тем весом, с которого они давно начинали худеть», — рассказывает специалист.

Кроме того, по словам Екатерины, наше тело очень умное и может ко всему адаптироваться. Например, к различному рода диетам. В результате вес также остается на месте, хотя вы, казалось бы, приложили все усилия, ограничив себя в питании.

«Поэтому срыв, поэтому вес стоит, и никакая диета не помогает. Все дело в нашем мышлении. Все дело в тех чувствах и эмоциях, которые глубоко заблокированы. Начинать сегодня нужно именно с этого и тогда через некоторое время ваше питание начнет работать, и вес будет снижаться», — подытоживает специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, как легко и эффективно похудеть после 40 лет.

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