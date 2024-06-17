Вшестером ютятся в однушке и голодают: как живет бывшая жена Ромы Жукова

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 220 0

Певец Рома Жуков задолжал бывшей жене Елене 9 миллионов рублей за детей

Вшестером ютятся в однушке и голодают: как живет бывшая жена Ромы Жукова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Почему певец не исполняет свои отцовские обязанности?

Певец Рома Жуков должен выплатить своей бывшей жене Елене девять миллионов рублей по иску о разделе совместного нажитого имущества. Об этом стало известно в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

По словам жены артиста, он не выплачивает алименты, а еще лишил ее жилплощади, из-за чего женщина с пятью детьми вынуждена находиться в однокомнатной квартире.

Супруга Жукова уверена, что деньги у него есть и немало, так как он сам живет на широкую ногу со своей новой молодой женой Ольгой в роскошном особняке.

Однако артист опровергает эти предположения. Жуков утверждает, что детям временами нечего есть, потому что Елена позволяет себе слишком много и не оставляет им практически ничего. Поэтому и девять миллионов, которые он должен выплатить, она быстро потратит.

Музыкант иногда созванивается с детьми и присылает им деньги, чтобы они сами купили себе необходимую одежду и продукты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что против блогера Гусейна Гасанова подала иск Федеральная налоговая служба России из-за долгов.

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