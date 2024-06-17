«Труднейший месяц в жизни»: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц пережили трагедию

Недавно актриса рассказала о кончине любимой бабушки, боль утраты усугубило новое горе.

В жизни четы Бекхэм наступила черная полоса. Об этом в личном блоге рассказала Никола Пельтц.

В прошлом месяце умерла бабушка актрисы, а 16 июня не стало ее любимого питомца — чихуахуа Налы. Девушка призналась, что один день без этой собаки показался ей целой вечностью, и ничто не может заглушить эту боль. Пельтц посвятила несчастью две публикации, опубликовала целую серию фотографий, в том числе снимок, на котором запечатлены и ее бабушка, и Нала.

Никола Пельц-Бекхэм со своей собакой Налой. Instagram* / nicolaannepeltzbeckham

«Это был самый тяжелый месяц в моей жизни. Я даже не могу подобрать слов, чтобы описать, как разбито мое сердце. Нала была абсолютно здорова, когда вчера была у грумера, но вышла оттуда уже с гипервентиляцией и не могла нормально дышать. Мы отвезли ее к ветеринару, и она скончалась через несколько часов», — поделилась актриса.

Никола рассказала, что собака прожила у нее девять счастливых лет, была рядом практически постоянно и ушла слишком рано. Своей трагедией актриса поделилась ради предостережения. Она призвала подписчиков к осторожности и внимательности при выборе специалистов, к которым попадают домашние животные. Никогда не знаешь, что происходит за закрытыми дверями, добавила Пельц.

«Хотела бы я вернуть ее в свои объятия. Я молюсь, чтобы она встретилась с моей бабулей. Надеюсь, скоро увижу их», — написала девушка.

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