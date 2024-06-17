Мошенники придумали новый способ красть деньги с помощью «Википедии»

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Мошенники от имени «Википедии» начали обманывать россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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Злоумышленники перешли на «новый уровень» — взялись за известных артистов. Кто уже стал их жертвой?

Российские артисты, политики и ученые попали в сети телефонных мошенников. Как выяснили «Известия», аферисты придумали новую и крайне убедительную схему для обмана именитых жертв. Она нацелена на их репутацию.

Во время звонка злоумышленник представляется редактором онлайн-энциклопедии. Жертве сообщают, что в персональной статье, например, на популярной «Википедии» некие недоброжелатели написали ложные и очерняющие факты. А чтобы удалить информацию — присылают ссылку. Как итог, знаменитости теряют свои деньги, и речь может идти о миллионах рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников.

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