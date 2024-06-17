Селин Дион возвращается на сцену вопреки болезни

Селион Дион собирается вернуться на сцену, несмотря на тяжелую болезнь, от которой ей не то что петь — двигаться невыносимо больно. Страшный диагноз — синдром мышечной скованности — ей поставили два года назад. С тех пор она ни разу не выступала, отменила все концерты. Лекарства от этой болезни нет.

Но певица не сдалась. Когда поклонники Селин Дион вновь услышат ее голос — расскажет корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Ее голос пробирает до мурашек, а от исполнения замирает сердце. Селин Дион, покорившая своей проницательной силой голоса миллионы фанатов по всему миру, может навсегда лишиться возможности двигаться и петь. Она страдает от редкой болезни: синдрома скованного человека.

«У меня судороги, у меня сводит брови, у меня сводит уши, с каждым днем все чаще. Становится хуже, тело становится жестким, спазмы усиливаются», — рассказывает певица.

Это неизлечимое неврологическое заболевание встречается у одного человека на миллион. Мышцы словно сковывает цепями, тело невозможно контролировать. Селин Дион рассказала о своем диагнозе два года назад. Врачи говорили, что королева поп-музыки через пять лет может остаться парализованной.

«Это очень болезненно. Когда ваши мышцы не скоординированы должным образом, вы не сможете ходить. Если у вас будут спазмы в груди или спине, у вас могут возникнуть проблемы с дыханием и глотанием», — комментирует Аманда Пике, лечащий врач певицы.

Селин отменила десятки концертов и все туры. Это было сложнее всего — певица с пяти лет на сцене. Только в последних интервью она призналась, из-за болезни ломались ребра, а пение вызывало чувство удушения. Оказалось, первые симптомы появились еще 17 лет назад. Но Селин продолжала все эти годы завораживать зрителя.

Но в свои 56 лет Селин Дион даже не думает сдаваться. Вдохновляют не только сыновья, которым по 13 лет, но и поклонники.

«Я хотела быть своим собственным героем, проявить себя с лучшей стороны. Я все еще хочу этого», — заявляет певица.

Об одной из немногих обладательниц вокального диапазона в пять октав, о ее борьбе с неизлечимой болезнью сняли документальный фильм.

«Никто не ожидал увидеть, насколько она была больна», — говорит режиссер картины Ирэн Тэйлор.

Перед объективами камер Селин не сдерживает слез. Вместе с командой врачей и физиотерапевтов она работает каждый день, проходит специальные тренировки. Излечить заболевание нельзя, но можно научиться жить с ним, контролируя состояние таблетками. Все для того, чтобы вернуться на сцену.

«Люди. Я скучаю по ним. Если я не смогу бежать, я пойду пешком. Если я не смогу ходить, я буду ползти. Я не остановлюсь», — заявляет певица.

И ее сила воли, похоже, оказалась сильнее недуга. Как пишут таблоиды, триумфальное возвращение на сцену Селин Дион совершит на открытии Олимпийских игр, которые пройдут в конце июля в Париже. По слухам, президент Франции лично выбрал звезду для выступления. Сама Селин говорит, что вернется, как только врачи разрешат ей. И тогда она вновь споет песни, которые знает и любит весь мир.