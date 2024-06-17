Жилищный вопрос: где в России дешевле всего купить квартиру

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 71 0

Москва стала лидером среди городов-миллионников по снижению цен на однушки в мае

Жилищный вопрос: где в России дешевле всего купить квартиру

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Снижение цен зафиксировали в Москве и Челябинске, а в каких еще городах можно недорого приобрести недвижимость?

В каких городах-миллионниках России дешевле всего можно купить квартиру? Ответ на этот вопрос выяснило издание Газета.ру, проанализировав исследование «Яндекс Недвижимости».

Так, среди городов с недорогими «однушками» отметили Москву — в июне текущего года средняя цена за квадратный метр сократилась на 1,9% по сравнению с апрелем и составляет 360 тысяч рублей.

Кроме того, купить недорогую «однушку» желающие могут в Волгограде (стоимость доходит всего до 135 тысяч за квадратный метр), в Самаре (до 105 тысяч рублей), в Красноярске (до 144 тысяч рублей) и в Новосибирске (до 149 тысяч рублей).

Снижение стоимости на двухкомнатные квартиры зафиксировали в Челябинске, цена за один «квадрат» теперь достигает 130 тысяч рублей. Аналогичные изменения за «двушки» произошли в Волгограде (до 136 тысяч рублей за квадратный метр), в Уфе (до 149 тысяч рублей), Москве (до 332 тысяч рублей), Новосибирске (до 139 тысяч), Красноярске (до 159 тысяч) и в Ростове-на-Дону (до 136 тысяч рублей).

Спад на стоимость трехкомнатных квартир зафиксировали только в Челябинске (до 124 тысяч рублей за квадратный метр), Красноярске (до 149 тысяч), Воронеже (до 106 тысяч), Казани до 185 тысяч) и в Москве (максимальная цена за квадрат не больше около 345 тысяч рублей).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у какого парка Москвы дешевле всего купить квартиру.

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