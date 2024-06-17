В безобразном состоянии: Андрей Разин забросил могилу своего 16-летнего сына

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 191 0

КП: экс-продюсер «Ласкового мая» Разин забросил могилу 16-летнего сына

В безобразном состоянии: Андрей Разин забросил могилу своего 16-летнего сына

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Экс-продюсер «Ласкового мая» покинул Россию два года назад.

Могила сына продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина оказалась полностью заброшена. Журналисты издания KP.RU отправились на кладбище, где похоронен 16-летний молодой человек Александр, и показали фото места.

На месте захоронения Александра возведена часовня, отделанная мрамором. Однако внутри сооружение не достроено до сих пор.

«Но, заглянув внутрь, можно убедиться, — там навалены деревянные доски и холсты», — описали внутреннее состояние мемориального комплекса репортеры.

Стоит упомянуть, что Разин потратил на захоронение сына на Троекуровском кладбище в Москве не менее миллиона долларов — это лишь только на фундамент, указали в KP.RU. На сам же мемориальный комплекс ушло почти в три раза больше, среди прочего над ним трудились не только российские, но и итальянские скульпторы и художники.

Сын Андрея Разина умер в 2017 году от сердечного приступа, Александра продюсер растил вместе с четвертой женой Маританной. Внезапная трагедия застала 16-летнего сына врасплох — медики не успели его спасти. Сам же Разин в итоге покинул два года назад Россию — он перебрался в США.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Андрей Разин «бросается» на покойных артистов.

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