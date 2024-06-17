«Она сказала «Да»: фигуристы Трусова и Игнатов объявили о помолвке

Эта новость стала неожиданностью для фанатов спортсменов.

Известный фигурист Макар Игнатов сделал предложение своей возлюбленной и коллеге Александре Трусовой. Девушка ответила согласием. Этой радостной новостью молодой человек поделился в своем Telegram-канале.

Фигурист сделал предложение Александре Трусовой. Telegram / Макар Игнатов⛸Makar Ignatov / makar_ignatov

«Она сказала «Да», — написал он.

Это стало неожиданностью для многих поклонников фигуриста. Никто не ожидал от него такого решения, однако к поздравлениям присоединились даже иностранцы, которые были подписаны на Игнатова.

О романе двух спортсменов стало известно только в январе 2024 года.

Макар Игнатов известен тем, что является серебряным призером чемпионата РФ и двукратным победителем финала Кубка России. Он первый фигурист, кто исполнил четыре четверных прыжка в одной программе. Александра Трусова же завоевала второе место на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Алексей Гаврилов, который прославился после съемок в комедийном сериале «Универ», женился в третий раз.