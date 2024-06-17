Экс-журналистов «Новой газеты»* объявили в розыск

В отношении одного из бывших сотрудников СМИ было возбуждено дело за фейки о российской армии.

МВД России объявило в розыск бывших журналистов «Новой газеты»* Романа Анина** и Екатерину Фомину. Такая информация следует из базы розыска ведомства.

«Фомина Екатерина Георгиевна. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

При этом не уточняется, по какой именно статье ведется розыск. Также в базе имеется карточка Анина. Он разыскивается по уголовной статье, но не указывается, по какой конкретно.

Следует отметить, что Анин также является главным редактором «Важных историй»*, Фролова тоже работала в этом интернет-издании. В январе 2024 года в отношении последней было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц из корыстных побуждений».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер и журналист Александр Макашенец** объявлен в розыск. Его ищут по уголовной статье.

* — организация, признанная иноагентом в России.

** — внесены в реестр иноагентов в России.