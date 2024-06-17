Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

На столицу приходится более 40% товарооборота между двумя странами.

Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

 Сотрудничество Китая и России продолжает активно развиваться. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На столицу РФ приходится более 40% товарооборота между двумя странами, отметил градоначальник на встрече с секретарем пекинского горкома Компартии Китая Инь Ли во время рабочего визита в Пекин.

Кроме того, мэр подчеркнул, что Москва и Пекин на протяжении года развивают международную аналитическую систему UrbanTransportData, которая позволяет визуализировать и публиковать «транспортные показатели крупнейших мегаполисов». Также китайская сторона помогает РФ в развитии инфраструктуры и строительстве метрополитена.

«Хорошими темпами восстанавливается турпоток из Китая в Москву. В прошлом году у нас в гостях побывали свыше 244 тысячи китайских туристов — почти в 5,5 раза больше, чем в 2022-м», — говорится в сообщении.

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