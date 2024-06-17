Итоги «Диктанта Победы»: патриотическая акция прошла в 61 стране мира

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В патриотической акции «Диктант Победы» приняли участие жители 61 страны мира

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru

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Самой юной участницей, набравшей максимальное количество баллов, стала 14-летняя школьница из Херсонской области.

Более двух миллионов человек написали «Диктант Победы». В основном он проходил в очном формате. В Москве подвели итоги патриотической акции, которая охватила свыше 60 государств и 89 российских регионов. Среди них — новые территории страны.

Самой юной участницей, набравшей максимальное количество баллов, стала 14-летняя школьница из Херсонской области. Как отметили организаторы, интерес к диктанту растет с каждым годом. И не только со стороны тех, кто хочет проверить свои знания, но и тех, кто пытается сорвать процедуру. Впрочем, никакие диверсии со стороны недоброжелателей не стали помехой.

«В этом году сайт акции подвергся беспрецедентному количеству кибератак. В целом итоги проведенного диктанта говорят о том, что историю Великой Отечественной войны россияне знают весьма и весьма неплохо. Особенно приятно, что половина из тех, кто набрал максимальные 25 баллов это — молодые люди, школьники, студенты», — подчеркнул председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Акция «Диктант Победы» проводится уже шестой год подряд. Главная задача — рассказать участникам о событиях Великой Отечественной войны, о решающей роли Красной армии и Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии.

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