Узелки, судороги, смерть: врач рассказал об опасности комариных укусов

При каких симптомах необходимо вызывать срочно скорую?

Укусы комаров могут привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Евгения Паршина в беседе с изданием aif.ru.

Специалист уточнила, что укусы насекомых имеют несколько степеней тяжести. Легкая степень — это привычные всем небольшие чешущиеся припухлости. Средняя сопровождается токсическими реакциями — может проявляться острое воспаление кожи и появляться атипичные узелки.

Однако существуют прецеденты, когда после укуса комара у человека происходит анафилактический шок. Это состояние сопровождается отеком слизистых, осиплостью голоса, удушьем и потерей сознания. Иногда аллергическая реакция может вызвать поражение нервной системы, из-за которого происходит онемение конечностей, судороги и подергивания.

При появлении указанных симптомов Паршина советует немедленно обращаться за медицинской помощью, ведь в противном случае есть опасность летального исхода.

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