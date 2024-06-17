Умер кинопродюсер Юрий Мацюк

На 80-м году жизни скончался известный кинопродюсер Юрий Мацюк. По данным 5-tv.ru, он умер 16 июня. Накануне деятелю культуры стало плохо и он потерял сознание. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

С 1968 Юрий Мацюк работал в творческом объединении «Экран» Гостелерадио СССР. В конце 90-х он организовал и возглавил кинокомпанию «Телефильм».

Мацюк выступил кинопродюсером в 33-х проектах. Среди них — «Дронго», «Две судьбы», «Звезда эпохи», «Моя Пречистенка».

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