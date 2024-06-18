Новые цифры: как изменится прожиточный минимум в России в 2025 году

Эфирная новость 110 0

Прожиточный минимум в России увеличится в 2025 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В стране тестируют новый метод определения этого показателя.

Прожиточный минимум в России повышается. С 2025 года средний уровень этого показателя составит 17 тысяч 700 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум превысит 19 тысяч рублей, для пенсионеров — станет выше 15 тысяч рублей, ну а для несовершеннолетних достигнет 17 тысяч 200 рублей.

Ранее сообщалось, что теперь этот показатель будет определяться по-новому. В 2025 году прожиточный минимум станут рассчитывать исходя из медиального дохода, оценивающего уровень жизни в России и влияющего на подготовку значимых социальных программ и мер помощи.

Кроме того, российские субъекты установят свои величины, к которым привязаны различные виды пособий и льгот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие выплаты можно получить на детей в 2024 году.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Крупнейшая вспышка ботулизма в РФ: кто виноват в массовом отравлении людей
22:13
Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
21:47
Скотт Беннет назвал военным преступлением удар ВСУ по жилому дому в Шебекино
21:31
«Сразу после начала СВО»: как притесняют русских в Германии
21:05
Обвиняемого в участии в экстремистском сообществе журналиста Кригера оставили под стражей
20:45
«Сильно скучаю»: Ольгу Бузову до сих пор не пускают в родную школу

Сейчас читают

Умерла вдова Эльдара Рязанова
«Кухня на районе» из-за случаев ботулизма остановила работу во всех городах
«Я бы его отключил гораздо раньше. Зачем человека мучить?»: сын рассказал о мучениях Жириновского в больнице
Яд без цвета и запаха: что делать, если он уже попал в организм - первые симптомы ботулизма

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака