«Ощущаю присутствие»: как семья Соломина живет спустя полгода после его смерти

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 114 0

Внучке Юрия Соломина справиться с потерей дедушки помогает работа

«Ощущаю присутствие»: как семья Соломина живет спустя полгода после его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Народный артист СССР ушел из жизни 11 января 2024-го.

Внучке покойного народного артиста СССР Юрия Соломина Александре все еще тяжело говорить о нем в прошедшем времени. Об этом она рассказала в беседе с изданием NEWS.ru.

Соломина признает, что период горевания не прошел, и принять тот факт, что дедушки больше нет, ей пока сложно. Отвлечься хотя бы на время ей помогает работа. Даже после смерти артиста Александра не брала отпуск, чтобы выдохнуть и попытаться восстановиться.

«Театр — то место, где острее и ближе ощущаю присутствие дедушки. И в стенах, и в людях. Говорю себе: хочешь не хочешь, но я должна собраться, идти дальше и быть сильной», — говорит Соломина.

Отдушиной для внучки режиссера стала ее семья — муж и двое детей. По словам Александры, младший сын растет очень похожим на знаменитого прадеда, его даже назвали в честь него, а старший — более активный и артистичный, который любит внимание окружающих.

Соломина подчеркнула, что ей не хватает дедушки и его физического присутствия. Однако отметила, что их духовная связь не исчезла и она все еще ее ощущает.

Юрий Соломин умер 11 января 2024 года, ему было 88 лет. Незадолго до этого он был госпитализирован в больницу с ишемическим инсультом. Врачи в ходе лечения выявили ряд осложнений на органы, в том числе, почечную, дыхательную и сердечную недостаточности. Артиста похоронили 15 января на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра.

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