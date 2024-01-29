Актер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 97 0

Известно, что в трупе учреждения он работает с 2013 года.

Актер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Актер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра», — написала Любимова в telegram-канале.

Министр отметила, что Дубровский имеет за плечами огромный опыт работы учреждении, в трупу которого он вступил в 2013 году. Он долгое время работал вместе с Юрием Соломиным, который руководил Малым театром на протяжении 35 лет. Однако недавно, в январе, его жизнь оборвалась на 89-м году.

«Уверена, что на посту главного режиссера он (Алексей Дубровский. — Прим. ред.) сможет сохранить уникальные традиции Малого театра», — добавила Любимова.

Напомним, Юрий Соломин умер 11 января. За несколько дней до этого актера выписали из больницы, где он находился с ноября после микроинсульта. Артиста похоронили 15 января на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит могила Юрия Соломина.

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Актер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

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