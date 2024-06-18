На «Алых парусах» общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно

Какие маршруты будут действовать в городе в ночь с 28 на 29 июня?

Уже на следующей неделе в Петербурге состоится главный праздник выпускников — «Алые паруса». Как будет работать общественный транспорт в городе во время проведения масштабного мероприятия?

Как сообщили в комитете по транспорту администрации Петербурга, метро, троллейбусы, автобусы и трамваи будут работать круглосуточно на «Алые паруса» — в ночь с 28 на 29 июня.

Так, интервал движения поездов метро составит до семи минут, а наземного транспорта — до 30 минут. Кроме того, будет работать девять маршрутов: шесть автобусных — № 2, 4, 74, 193, 239, 271; два троллейбусных — № 23, 46; и один трамвайный — № 55.

Концерт на Дворцовой начнется 28 июня в 22:00 по московскому времени и продлится два часа 40 минут. После чего в самое темное время суток в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу. Под тысячи залпов салюта бриг «Россия» с алыми парусами пройдет через створы Троицкого и Дворцового мостов, совершит свой изящный разворот, а тысячи вчерашних школьников загадают желания.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В 2024 году праздник будет посвящен Году семьи.