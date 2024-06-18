«Хотим сделать подарок»: Шахрин рассказал о новом альбоме группы «Чайф»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 4 650 0

Владимир Шахрин: в 2025 году у группы «Чайф» выйдет новый альбом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; 5-tv.ru

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В 2025 году музыкальному коллективу исполнится 40 лет.

У известной рок-группы «Чайф» выйдет новый альбом в 2025 году — музыкальный коллектив обещает устроить юбилейный тур. Об этом сообщил на пресс-конференции «Известий» сооснователь коллектива Владимир Шахрин.

«Мы репетируем новый альбом. Следующий год у нас юбилейный, мы хотим к нему сами себе сделать подарок — записать новый альбом. Есть 11 новых песен, это как раз на альбом. Первые четыре песни мы репетируем», — заявил рок-музыкант.

Участники музыкального коллектива уже готовят юбилейный тур на следующий год, ведь группе исполняется целых 40 лет! Уже есть концепция шоу, программа, афиша и решения технических вопросов.

Также артист сообщил о предстоящем традиционном концерте, который состоится 27 июня в саду «Эрмитаж». Выступление приурочено ко дню рождения Шахрина. Концерт обещает быть душевным и атмосферным.

«Это очень хорошие концерты, удивительные по атмосфере. Очень красивое место, прямо оно уже такое наше место. Дождь, солнце — люди все равно приходят», — отметил Шахрин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что продюсер Фадеев выпустит новую песню с узбекской певицей Усмановой.

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