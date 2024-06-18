Краснов обсудил с генпрокурором Китая дальнейшее взаимодействие двух стран

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 99 0

Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА ; 5-tv.ru

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел в Петербурге переговоры с китайским коллегой Ин Юном. В ходе встречи глава российского ведомства отметил, что в этом году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

Краснов подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином «выстраиваются в конструктивном ключе». Кроме того, взаимная заинтересованность двух стран помогает противодействовать преступности, терроризму и другим криминальным угрозам.

По итогам встречи Краснов поручил организовать курсы повышения квалификации для военных прокуроров из Китая на базе Университета прокуратуры РФ.

В Северной столице под председательством Краснова пройдет встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Краснов заявил о сохранении террористической угрозы в России.

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