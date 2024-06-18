Ждет каждого из нас: как пережить отключение горячей воды

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 78 0

Строительный эксперт Васильев: пережить отключение горячей воды поможет бойлер

Ждет каждого из нас: как пережить отключение горячей воды

Фото: www.globallookpress.com / Janus

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Эксперт дал советы от самых радикальных до самых приемлемых.

Каждое лето россиян ждет испытание — отключение горячей воды. Строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с изданием NEWS.RU дал несколько советов, как продержаться почти две недели.

Разумеется, на ум сразу приходит проверенный временем способ — нагреть воду в кастрюле. Однако такой вариант отнимает очень много времени, а удобным его явно не назвать. Тазы, кастрюли и ковши не могут в полной мере заменить нормальный душ.

«Если в вашем доме горячую воду отключили, в других домах она все еще может быть. Это отличный повод наведаться в гости к друзьям или родственникам и помыться у них или же заглянуть в свой фитнес-клуб либо ближайшую общественную баню», — советует специалист.

Если же вы не готовы на подобный экстрим, то можно подготовиться заранее, пожертвовав при этом кровными накоплениями. Речь, разумеется, об установке в квартире водонагревателя.

Эксперт посоветовал выбрать устройство бойлерного типа, а не потолочного, так как в этом случае вода будет нагреваться не в кране, а в специальном баке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдуме сообщили об увеличении штрафов для ресурсоснабжающих организаций, чтобы исправить ситуацию с подачей грязной воды, а также отключением света и отопления в зимний период.

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