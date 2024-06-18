Кожа «спасибо» не скажет: почему нужно обязательно мыться после бассейна

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 85 0

Хлорированная вода разрушает защитный слой кожи, что приводит к старению

Кожа «спасибо» не скажет: почему нужно обязательно мыться после бассейна

Фото: www.globallookpress.com / Oleg Spiridonov

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Плавание приносит огромную пользу для здоровья, но есть нюанс, который важно знать.

Хлорированная вода в бассейне разрушает барьерный слой кожи, что ведет к преждевременному старению. Об этом пишет aif.ru

Это связано с тем, что для очистки бассейнов используют хлорку. Она прекрасно обеззараживает воду, но для человека является крайне вредоносной. Это вещество проникает в кожу и разрушает защитный слой, в результате чего происходит обезвоживание.

Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, необходимо не пренебрегать правилами гигиены и каждый раз в обязательном порядке принимать душ после купания в бассейне. Кроме того, желательно использовать специальный увлажняющий крем или лосьон.

Примечательно, что для волос хлорка тоже небезопасна. Она суши их и истончает, делая ломкими и безжизненными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о симптомах такого инфекционного заболевания как ботулизм.

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