Для учебных практических испытаний использовались два крейсера ВМФ РФ.

Атомные подводные лодки Военно-морского флота России (ВМФ) провели учебные запуски крылатых ракет в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Ракетная стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота в рамках проведения контрольных мероприятий за зимний период обучения», — указано в сообщении.

Пуски выполнялись с двух ракетных крейсеров «Северодвинск» и «Орел» — проектов 885 и 949А соответственно. Это проходило согласно плану боевой подготовки Северного флота России. В итоге были поражены мишени, которые имитировали отряд десантных кораблей условного противника — они находились на расстоянии 170 километров.

Отмечается, что по ним велся огонь из крылатых ракет «Калибр» и «Гранит». В пресс-службе Северного флота подчеркнули, боевое упражнение было успешно выполнено. Эти испытания выступили новым подтверждением высокой эффективности используемого оружия.

Стоит упомянуть, что учебные пуски ракет с атомных подводных лодок проводились на заранее освобожденной от других судов и авиации — вход для них был заблаговременно закрыт.

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