В Санкт-Петербурге дали старт всероссийской акции «Свеча памяти»
Церемонию провели на Пискаревском кладбище.
Фото, видео: © РИА Новости / Артем Кулекин; 5-tv.ru
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В Санкт-Петербурге дали старт всероссийской акции «Свеча памяти». Она приурочена к важнейшей в истории нашей страны дате — годовщине начала Великой Отечественной войны.
Церемонию провели на Пискаревском кладбище. В ней приняли участие офицеры, сотрудники городской администрации, воспитанники военных училищ и, конечно, ветераны. Все они возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших.
Там же частицы вечного огня заключили в специальные колбы и передали их представителям российских военных округов. На самолетах, поездах и автомобилях они доставят это пламя в свои регионы. А уже 22 июня «Свечи памяти» зажгутся в войсковых частях, на братских могилах и у мемориалов воинской славы по всей стране.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что выставка «Вклад Узбекистана в победу над фашизмом» открылась в Москве.
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