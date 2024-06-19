От киноцентра до Самары: как сложилась судьба последней жены Эльдара Рязанова

Вдова легендарного режиссера скончалась 18 июня в возрасте 83 лет.

Покойная третья жена народного артиста СССР Эльдара Рязанова сопровождала режиссера почти 20 лет — вплоть до его кончины в 2015 году. Издание URA.RU разобрало судьбу Эммы Абайдуллиной, затронув также последние годы ее жизни.

Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года в Свердловске — в разгар Великой Отечественной войны. До того как она перебралась в Москву, будущая жена Рязанова решила связать свою судьбу с журналистикой, работая редактором киноцентра.

До встречи с режиссером в 1995 году она была замужем два раза — сначала за художником-конструктором Валерием Бердюгиным, а затем за композитором Павлом Аедоницким.

От первого брака у нее родились двое сыновей. Абайдуллина ворвалась в судьбу Рязанова в трудную жизненную минуту — спустя полгода после похорон второй супруги режиссера, вырвав его из лап депрессии.

Она вспоминала, что привязанность Рязанова к Самаре порой перевешивала любовь к ней самой. Сам Рязанов говорил о своей жене с огромной нежностью.

После смерти режиссера в 2015 она взяла бразды правления над киноклубом, который носит имя Рязанова. Уже в 2021 году вдова отошла от дел и передала руководство другу семьи и артисту Олегу Митяеву.

Абайдуллина говорила, что фильмы Рязанова способны согревать людей в трудные времена, когда кажется, что огонь надежды окончательно погас. Одно из последних ярких высказываний вдовы было в 2022 году, когда она назвала пародию на фильм «Ирония судьбы, или с легким паром» Рязанова «несусветной глупостью».

Ранее 5-tv.ru рассказал о любовном треугольнике в жизни Эльдара Рязанова.