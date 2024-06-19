Троицкая родительская суббота-2024: как правильно поминать умерших

День очень важен для многих, кто потерял своих любимых.

В 2024 году 22 июня пройдет Троицкая родительская суббота. День, который очень важен для многих, кто потерял своих любимых. В это особое время верующие молятся за усопших. Как правильно нужно поминать умерших, рассказывает издание URA.RU.

Считается, что именно к субботе Господь завершил сотворение мира и она стала «днем покоя». Поэтому в родительскую субботу принято проводить в храмах заупокойные богослужения. Принято приносить в церковь постные блюда и литургийное вино на поминальный стол. Едой и не только важно делиться с нуждающимися.

После посещения храма верующие едут на кладбище и поминают своих близких. Неотъемлемой частью является и поминальная трапеза.

В этот день рекомендуется оставить развлечения и полностью посвятить день памяти и поминанию. Нагружать себя работой не следует, ведь тяжелый физический труд не приветствуется в этот день. Стоит окунуться в спокойствие и умиротворение, исключив алкоголь и запрятав негативные мысли. Грустить и печалиться не стоит.

Нужно постараться не врать и не сквернословить в это время. Гадать и проводить языческие обряды также не рекомендуется. Громкие события, как, например, свадьбу лучше отложить на другое время.

Ранее 5-tv.ru рассказал о традиция и правилах большого праздника Вознесение Господне 2024.