Троицкая родительская суббота-2024: как правильно поминать умерших

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 95 0

В день Троицкой родительской субботы рекомендуется не врать и не сквернословить

Троицкая родительская суббота-2024: как правильно поминать умерших

Фото: www.globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

День очень важен для многих, кто потерял своих любимых.

В 2024 году 22 июня пройдет Троицкая родительская суббота. День, который очень важен для многих, кто потерял своих любимых. В это особое время верующие молятся за усопших. Как правильно нужно поминать умерших, рассказывает издание URA.RU.

Считается, что именно к субботе Господь завершил сотворение мира и она стала «днем покоя». Поэтому в родительскую субботу принято проводить в храмах заупокойные богослужения. Принято приносить в церковь постные блюда и литургийное вино на поминальный стол. Едой и не только важно делиться с нуждающимися.

После посещения храма верующие едут на кладбище и поминают своих близких. Неотъемлемой частью является и поминальная трапеза.

В этот день рекомендуется оставить развлечения и полностью посвятить день памяти и поминанию. Нагружать себя работой не следует, ведь тяжелый физический труд не приветствуется в этот день. Стоит окунуться в спокойствие и умиротворение, исключив алкоголь и запрятав негативные мысли. Грустить и печалиться не стоит.

Нужно постараться не врать и не сквернословить в это время. Гадать и проводить языческие обряды также не рекомендуется. Громкие события, как, например, свадьбу лучше отложить на другое время.

Ранее 5-tv.ru рассказал о традиция и правилах большого праздника Вознесение Господне 2024.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:06
Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов
17:52
Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
17:41
Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году
17:34
Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР
17:18
«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года
17:02
Выйти из зоны комфорта: какие возможности открывает отпуск в одиночестве

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака