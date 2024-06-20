«Не перегревайте»: безопасно ли жарить еду на сковородке с антипригарным покрытием

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 742 0

Диетолог Соломатина: сковородку с антипригарным покрытием нельзя повреждать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Noel Hendrickson; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru/

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Такая посуда имеет специфические правила пользования — очень важно их соблюдать.

Во время жарки стейков и котлет на сковородке с антипригарным покрытием стоит обязательно следить за сильным огнем — перегревать такую посуду ни в коем случае нельзя. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Специалист также разобрала исследование, в котором говорится, что антипригарное покрытие может вызвать у человека страшные заболевания.

«Таких крупномасштабных исследований ну пока нет. То есть точка в этом споре еще не поставлена, потому что одни говорят, что да, действительно. Другие говорят, что да, но только при определенных условиях», — сказала диетолог.

Соломатина отметила, что сковородку необходимо менять раз в два или три года. Причем значимую роль играет именно поврежденное покрытие, которое обнажает вредный материал сковородки, например, алюминий.

«Лучше покупать сковородки все-таки с покрытием более таким мощным, более устойчивым. Да, они более дорогие, но они и послужат долго», — указал врач.

В таком случае есть гарантия, что вредных веществ в организм попадет меньше. Диетолог также посоветовала не готовить на сковородке на сильном огне, так как у них есть температурный лимит — у каждой свой. Когда она его проходит, то проявляется негативный эффект для организма.

«Но когда их начинают нагревать там очень мощно и забывают, скажем, на плите. И там и 400, и 420 градусов, ну да. Тогда, во-первых, начинает выделять токсичные вещества», — заявила специалист.

По мнению Соломатиной, жарить всегда не полезно. В таких случаях больше вероятности, что человек получит негативный эффект от самой жарки, чем от того, что она будет проходить на сковородке с антипригарным покрытием. Врач подчеркнула, что в случае последнего стоит придерживаться нескольких правил.

«Нужно просто помнить, что необходимо их использовать правильно. Стараться не повреждать, стараться не жарить на очень сильном огне. Стараться, конечно же, не забывать на этом огне», — заключила врач.

Ранее 5-tv.ru писал, что жареная пища может вызвать смертельные заболевания.

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