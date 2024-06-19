Звезда «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом

Звезда фильма «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом. Об этом сообщил 5-tv.ru сам актер, однако подробно комментировать ситуация отказался.

По данным источника 5-tv.ru, Бардуков находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что актеру стало плохо после употребления готовой еды. Он пробудет в стационаре еще некоторое время.

Алексей сыграл в нескольких фильмах, но наибольшую известность ему принесла роль старшего лейтенанта Леонида Михайловича Филатова в фильме «Диверсант».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигурантом дела о массовом заражении ботулизмом стал повар с производства фасоли