Звезда «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 200 0

Знаменитость находится в состоянии средней тяжести.

Звезда «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Звезда фильма «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом. Об этом сообщил 5-tv.ru сам актер, однако подробно комментировать ситуация отказался.

По данным источника 5-tv.ru, Бардуков находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что актеру стало плохо после употребления готовой еды. Он пробудет в стационаре еще некоторое время.

Алексей сыграл в нескольких фильмах, но наибольшую известность ему принесла роль старшего лейтенанта Леонида Михайловича Филатова в фильме «Диверсант».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигурантом дела о массовом заражении ботулизмом стал повар с производства фасоли

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