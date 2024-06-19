Звезда «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом
Знаменитость находится в состоянии средней тяжести.
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
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Звезда фильма «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом. Об этом сообщил 5-tv.ru сам актер, однако подробно комментировать ситуация отказался.
По данным источника 5-tv.ru, Бардуков находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что актеру стало плохо после употребления готовой еды. Он пробудет в стационаре еще некоторое время.
Алексей сыграл в нескольких фильмах, но наибольшую известность ему принесла роль старшего лейтенанта Леонида Михайловича Филатова в фильме «Диверсант».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигурантом дела о массовом заражении ботулизмом стал повар с производства фасоли
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