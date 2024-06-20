Первый заболевший ботулизмом выписан из больницы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«К настоящему моменту один человек выписан из медучреждения для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 16 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах», — сказано в сообщении.

Известно, что шесть человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего, на 19 июня в данном регионе зафиксирована 17 заболевших, считая выздоровевшего пациента. В их числе есть один подросток.

Массовое инфицирование ботулизмом произошло после употребления людьми готовой еды из сервиса доставки «Кухня на районе». Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего, некоторых сотрудников организации уже задержали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом.