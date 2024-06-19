ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами беспилотников полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина РИА Новости.

«Подстанция „Луч“, обеспечивающая Энергодар и близлежащие населенные пункты, уничтожена в результате попадания вражеских БПЛА. Мы запитали город с ЗАЭС», — сказала Яшина.

Она добавила, что территория ЗАЭС не пострадала.

К слову, это не первая попытка боевиков атаковать ЗАЭС и Энергодар. Так, ВСУ 22 мая атаковали территорию атомной электростанции при помощи дрона-камикадзе. В результате никто не пострадал и разрушений зафиксировано не было. Также за последнее время было отмечено несколько атак с применением беспилотников на жилые и социальные объекты в Энергодаре, рядом с которым находится ЗАЭС.

В начале июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал — атаки на ЗАЭС создают тяжелую ситуацию, риски для ядерной безопасности объекта приводят к проблемам, связанным с поддержанием работы систем безопасности.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские снайперы ликвидируют боевиков ВСУ под Урожайным.