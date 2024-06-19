Точная работа: как российские снайперы ликвидируют боевиков ВСУ под Урожайным

Бойцы подстерегают противника во время ротации и срывают ее парой метких выстрелов.

На южно-донецком направлении наступление российских передовых отрядов поддерживают снайперы. Эти люди выполняют ювелирную работу, уничтожая самые важные и труднодоступные цели.

Порой им даже приходится вызывать огонь на себя и ловить противника «на живца». О буднях представителей одной из самых опасных военных профессий рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В тепловизоре дальнобойной крупнокалиберной винтовки «Возмездие» видно двоих наблюдателей ВСУ. Они находились на расстоянии почти километра — как раз на дистанции выстрела снайпера.

Снайпер с позывным «Вулкан» не оставляет противнику шансов. На его личном счету более 20 пораженных целей. Большинство из них — под Урожайным.

«Цели — пехота, выглядывающие наблюдатели. На уровне головы с биноклем возможно увидеть такого наблюдателя», — рассказывает командир отделения снайперов с позывным «Вулкан».

Снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота работают вдоль всей линии боевого соприкосновения. Но сейчас основные задачи на правом фланге Времевского выступа — в точках активных наступательных действий российской штурмовой пехоты.

Бойцы помогают передовым отрядам ВС России двигаться вперед, поражая наиболее опасные цели.

«Мной был ликвидирован вражеский гранатометчик. Сразу начинают искать, откуда был отработан выстрел. Поиски — небо жужжит, как в муравейнике», — говорит снайпер-корректировщик с позывным «Фантазер».

Для снайпера крайне важно не выдать себя раньше времени. Огромное значение имеют точность и маскировка. Тактика: одна цель — один выстрел. После поражения цели нужно сразу менять позицию.

Дневные вылазки на передовую скорее являются исключением из правил. Снайперы ТОФ работают, как правило, в ночное время суток, укутавшись тепловизионными плащами, которые защищают их от беспилотников украинских боевиков. Это — самые терпеливые военные, которые способны сидеть в укрытии сутками.

«Учитываем все: ветер, атмосферное давление, также с какой стороны солнце либо луна, то есть, любой свет, чтобы не было бликов оптики», — говорит снайпер с позывным «Фантазер».

Бойцы подстерегают боевиков ВСУ во время ротации и срывают ее парой метких выстрелов.

«Противник напуган. Он знает о нашем присутствии, мы много ротаций сорвали им. Передвигаются реже намного. Раньше были профессионалы — активно отвечали на наши действия. Сейчас уже такого нет», — рассказал снайпер мобильной группы с позывным «Сич».

Иногда приходится специально вызывать огонь на себя. Снайперы порой ловят украинских боевиков «на живца».

«Напарник решил заманить, вылез, показался, посветил фонариком. Противник решил вылезти посмотреть — это было его последнее наблюдение», — говорит командир отделения снайперов с позывным «Вулкан».

Снайперские пары работают на одной линии со штурмовиками, которые сейчас ведут наступательные действия в Урожайном. Крупнокалиберные винтовки позволяют ликвидировать боевиков ВСУ, которые уже не могут сражаться в ближнем бою.