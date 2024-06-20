«Одевается невпопад»: стилист назвала самую безвкусно одетую звезду

Какие советы специалист дал отстающим?

Популярный стилист-имиджмейкер с мировым именем Вероника Лемле рассказала изданию «Страсти», что Анастасия Волочкова, по ее мнению, является обладательницей самого дурного вкуса в одежде среди всех российских звезд.

«Если посмотреть на стиль Волочковой, то можно заметить, как часто она демонстрирует нижнее белье, одевается невпопад, носит странную обувь на платформе, которая порой просто уродует ее образ», — поделилась стилист.

Эксперт считает, что Волочкова может исправить положение, если будет одеваться элегантнее. Ей следует подогнать одежду по своему типу фигуры и облегчить низ за счет брюк со свободным кроем.

А вот иконой стиля по меркам российской эстрады стала модель Мария Миногарова. Ее стиль имиджмейкер назвала экспериментальным, смелым и ярким, однако при этом не теряющим элегантности.

«Можно сказать, что основной ее лайфхак в том, что она хорошо миксует дорогие статусные вещи с более простыми. На самом деле, это не каждый умеет делать, поэтому, в основном, мы можем видеть, либо как все одеваются в масс-маркет, либо как все одеваются в люкс. Как раз уникальность и стиль появляются там, где можно сочетать и люкс, и более простые вещи», — объяснила Лемле.

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