Байка из детства? Можно ли отравиться ртутью из разбитого градусника

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 65 0

Врач Харионовская: при проглатывании ртути необходимо вызвать скорую помощь

Байка из детства? Можно ли отравиться ртутью из разбитого градусника

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Случайное проглатывание ртути из разбитого градусника иногда не несет опасности для жизни — она практически не всасывается в кишечнике. Однако вероятность отравления все равно присутствует, поэтому в обязательном порядке необходимо вызвать скорую помощь. Об этом изданию Lenta.ru рассказала врач-терапевт Евгения Харионовская.

Если шарики ртути проглотил ребенок, также необходимо экстренно обратиться за медицинской помощью. Дело в том, что вместе с металлом при проглатывании внутрь в организм могли попасть мелкие осколки градусника.

«Кроме того, нельзя исключить и вдыхание паров ртути, что может вызвать отравление», — отметила эксперт.

Стоит помнить, что отравление ртутью может быть как острым, так и хроническим. Первое возникает при одноразовом контакте с большим количеством вредного металла. Второе же происходит, когда ртуть на протяжении долгого времени в небольшом количестве воздействовала на человека. Среди симптомов обычно выделяют слабость, хроническую усталость и тошноту.

«При остром отравлении парами ртутью на первый план выйдут жалобы на кашель, боль в горле, в животе, нарушение стула, при длительном контакте — острое повреждение почек», — объяснила врач-терапевт.

Она подчеркнула, что в градусниках обычно содержится от одного до пяти миллилитров ртути, чего вполне достаточно, чтобы произошло отравление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая еда чаще всего вызывает отравление.

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