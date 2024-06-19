Зрители увидят знакомые всем бытовые предметы, но в неожиданном ракурсе и масштабе.

Высотное расположение экранных поверхностей, неординарные технические решения в конструкции сцены и гигантские декорации. Чем удивит выпускников сцена главного школьного праздника на Дворцовой площади?

На Дворцовой площади перед Главным штабом идут работы по монтажу многоуровневого сценического комплекса. Его высота в верхней точке — 23 метра, ширина рабочей поверхности — 56 метров. Площадь мультимедийных экранов составит почти 1000 квадратных метров. Форма сцены станет более воздушной и открытой с минимальным количеством стен. К тому же весь комплекс будет максимально приближен к зрителям. В этом году художники и дизайнеры пошли на беспрецедентный шаг и предложили новое расположение видеоповерхностей.

«В этом году весь сценический комплекс уникален по конструкции и дизайну. Поскольку используются экраны большой площади, основная техническая сложность заключалась в их установке на большой высоте и создании из них волнообразной нелинейной формы. Такое расположение экранов мы еще никогда не применяли. Скажу больше: никто не делал ничего подобного! У нас родилась идея сделать облик сцены похожим на дерево, у которого есть корни, ствол, крона. Как раз экраны и будут символизировать крону, под которой и пройдут номера, раскрывающие режиссерскую трактовку понятия «семья“», — сказал художник концертной части «Алых парусов-2024» Николай Орлов.

Выступления артистов будут разворачиваться сразу на нескольких уровнях: как на планшете, так и на крыше. Номера воздушных акробатов задействуют все сценическое пространство. Для обеспечения безопасности комплекса потребовались особые инженерные решения, уникальные технологии крепления.

«При расчетах мы учитывали погодные условия Северной столицы. Пиковая ветровая нагрузка, которую может выдержать конструкция сцены — порядка 17 метров в секунду. И, конечно, мы тщательно проверяем все элементы: на прочность нагрузки, на излом и прогиб. Крепления не должны прогибаться. Толщина металлического профиля для конструкций в некоторых случаях достигала 80 миллиметров», — сказал руководитель конструкторского отдела Егор Горюнов.

На сегодняшний день на сооружение комплекса ушло более трех тонн металла, а это пять тысяч погонных метров. Для создания отдельных уникальных деталей механизмов применяли 3D-принтер. Процесс изготовления одной единицы занимает от полутора до десяти часов, в зависимости от ее назначения.

Плунжеры, механизмы, передвижные поверхности, сложная система лифтов позволят гармонично «перестраивать» сцену за считанные секунды, менять декорации. Часть из них уже доставлена к главному месту действия. Для этого потребовалось семь фур. Общий вес подготовленных для сцены декораций, включая металлический каркас, составил более десяти тонн. Зрители увидят знакомые всем бытовые предметы, но в неожиданном ракурсе и масштабе.

Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005 году. Сейчас он является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала