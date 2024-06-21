Спасатели нашли тело россиянки, которую унесло в Черное море во время шторма

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 490 0

Четверо суток МЧС обследовало берег Центрального района, акваторию от пляжа до микрорайона Мамайка и Лазаревский район.

Спасатели нашли тело россиянки, которую унесло в Черное море во время шторма

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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В Черном море обнаружили тело россиянки, которая, предположительно, утонула четыре дня назад во время шторма. Об этом сообщило МЧС РФ.

Тело отвезли в морг. После опознания будет установлена личность погибшей.

Трагедия в Сочи произошла в минувшее воскресенье. Тогда 20-летнюю девушку унесло в море во время шторма. В тот момент рядом с ней находился молодой человек. Вместе они сначала стояли возле берега по колено. В один момент волна их накрыла, и девушку унесло в море. Молодой человек пытался спасти россиянку, но попытки оказались тщетны.

По некоторым данным, девушка впервые отдыхала на море с друзьями, поэтому она не понимала масштаб опасности. Ее родные в трагедии обвинили друзей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о внезапной смерти восьмилетней девочки на борту самолета.

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