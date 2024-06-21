Группу Metallica раскритиковали из-за анонса концерта на русском языке

Эфирная новость 40 0

Артисты так и не объяснили, зачем выпустили плакат на кириллице.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi04; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На музыкантов и продюсеров рок-группы Metallica обрушился шквал критики из-за анонса концерта Fuel. Fire. Fury на русском языке. На постере было написано «Рев. Драйв. Рок». Почему не на английском, авторы не объяснили. Но спустя пару часов плакат просто удалили.

Огонь и ярость, действительно, были, но в комментариях под анонсом — там произошло самовоспламенение поклонников тяжелой музыки из числа антироссийски настроенных особ. Музыканты получили пулеметную очередь из русофобских хэштегов, а также пожелания сжечь их маркетологов.

Фронтмена Metallica Джеймса Хетфилда от хейта не спасло даже то, что ранее он позировал с футболкой, на которой украинский «прапор» сливался с американским флагом под фирменным логотипом рок-группы. Не помогло и то, что Хетфилд лично заявлял о том, что поддерживает Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер «Чайфа» Шахрин рассказал, почему рок-группу назвали именно так.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
85.42
2.79 91.45
2.36
Дома сидеть — ничего не высидеть: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30...

Последние новости

9:51
Вертолет Robinson потерпел крушение в Амурской области
9:46
Япония ввела санкции против 11 компаний из пяти стран за обход санкций против РФ
9:42
В Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+
9:40
Собянин рассказал о планах построить более 100 детсадов в Москве за три года
9:30
«Последняя роль Заворотнюк»: актриса появится на экране после смерти
9:18
ФСБ задержала жителя Приморья за призывы к захвату власти в России

Сейчас читают

«Готовы помочь самокатами»: операторы оценили идею о создании электросамокатной полиции
Смерчи, ливни, катаклизмы: десятки регионов России готовятся к чрезвычайным ситуациям
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака