«У нас была кофеварка»: лидер «Чайфа» Шахрин рассказал, почему рок-группу назвали именно так

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 3 666 0

Певец Шахрин: группа «Чайф» получила такое название из-за кофеварки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ; 5-tv.ru

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Музыкант признался, что идея пришла совершенно случайно.

Рок-музыкант Владимир Шахрин раскрыл секрет такого необычного названия популярной группы «Чайф». Об этом он сообщил на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Шахрин не отрицает, что слово «Чайф» произошло от: «чай» и «кайф». Однако тут есть и другая сторона, которая уходит в далекое прошлое.

По словам Шахрина, название придумал совершенно случайно бывший участник группы Вадим Кукушкин.

«У нас была кофеварка капельная. Обычная офисная кофеварка с названием „Бодрость“. Кофе никакого не было. Засыпался чай, самый простенький», — рассказал Шахрин.

Из этой машины получался очень крепкий чай, который Вадим Кукушкин назвал «чайф», по аналогии со знаменитым чифиром. Кстати, как потом выяснилось, по вкусу и насыщенности почти ему не уступал.

«И мы собирались на чайф. То есть мы, заканчивая репетицию, уходили, и говорили: «В следующий четверг на чайф». И потом первый концерт в Доме культуры МЖК 29 сентября в 1985 году, а у нас нет названия. Потом я говорю: «Слушайте, мы вот ходим на чайф, ну давайте и зрителей пригласим на чайф», — вспомнил он.

Так и решили. Название написали на картинке тушью, на ней дату и место, а потом ее сфотографировали. Снимки были одновременно афишей и билетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шахрин раскрыл главный секрет человеческого счастья.

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