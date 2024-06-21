Никто не забыт, ничто не забыто: «Поезд памяти» отправился из Москвы в Брест

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Поезд памяти отправился из Москвы в Брест

Фото, видео: 5-tv.ru

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Проект для школьников из стран СНГ проходит третий раз.

Из Москвы в Брест отправился «Поезд памяти». Этот проект для школьников из стран СНГ стартует уже в третий раз.

География акции увеличилась вдвое. В этом году к ребятам из России, Белоруссии, Армении и Киргизии присоединились сверстники из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Они посетят десять городов, история которых неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Там они познакомятся с ветеранами, посетят музеи и мемориалы.

«Мы вам желаем доброго пути в эти две недели и доброго пути всем вам в этой огромной жизни, которую вам предстоит пройти. Хотим верить, достойно, ярко и интересно. И не забывать тех людей, друзей, с кем вы, встретившись сегодня, возможно, будете идти по жизни, сверяя позиции, беседуя, разговаривая», — сказал секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Сегодня ночью школьники примут участие в траурных мероприятиях в Бресте, посвященных дню памяти и скорби. А завершится путешествие в Минске 3 июля, когда будут отмечать 80-летие освобождения столицы Белоруссии от фашистов.

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