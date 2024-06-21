В Китае высказались о поездке Путина во Вьетнам: «Попытки изолировать провалились»

Страну президент России посещал с двухдневным визитом сразу после переговоров в КНДР.

США должны признать, что попытки изолировать Россию путем давления на другие страны провалились. Об этом заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна после визита российского лидера Владимира Путина во Вьетнам, пишет Global Times.

В статье, в частности, указывается на то, что США следует научиться обращаться с другими странами на равных. Журналисты отмечают разрушение сегодня мирового порядка, ориентированного на американскую гегемонию. Ли Хайдун считает, что это еще раз подтверждает визит Владимира Путина во Вьетнам, куда он приехал сразу же после переговоров в КНДР.

«Есть множество государств, нежелающих быть марионетками Вашингтона, и Белому дому, даже если его это не устраивает, придется с этим смириться», — добавил эксперт из Китая.

Двухдневный государственный визит Владимира Путина во Вьетнам начался 19 июня. На повестке был широкий круг вопросов. Они касались стратегического партнерства двух стран. В переговорах принимала участие и представительная делегация из России. Во Вьетнам российский лидер прилетел из КНДР, где также провел дня и пообщался с Ким Чен Ыном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вьетнам готовился к встрече Путина.

Все центральные улицы Ханоя были украшены парными, российско-вьетнамскими, флагами. К приезду Путина здесь подготовились заранее. В плане безопасности тоже — квартал был оцеплен полицией и военными. Для всего Вьетнама визит президента России стал знаковым событием.