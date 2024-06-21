Среди боевиков и мирных жителей: вспышку холеры зафиксировали в Херсоне

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 185 0

В Херсоне зафиксировали вспышку холеры, информацию проверит Роспотребнадзор

Среди боевиков и мирных жителей: вспышку холеры зафиксировали в Херсоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Информацию об этом проверит Роспотребнадзор. Специалисты готовы реагировать при подтверждении случаев заболевания.

Ситуация с заболеваемостью холерой в России стабильная, специалисты приняли меры по недопущению распространения инфекции еще в марте — апреле этого года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, комментируя сообщения СМИ и вспышке холеры в Херсоне.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье сообщило о вспышке холеры в Херсоне. По некоторым данным, в больницах могут находиться около ста человек, не менее 12 скончались. Также говорились, что холеру в Херсоне зафиксировали как среди боевиков, так и среди гражданского населения. Источником заражения, предварительно, могла стать вода.

Пророссийское подполье указало и на то, что киевские власти боятся распространения информации о холере, что может привести к панике, поэтому в диагнозах пациентов из Херсона пишут о брюшном тифе.

На фоне данных сообщений Роспотребнадзор выпустил комментарий, в котором заявил о готовности к выявлению и реагированию на распространение холеры. Ведомство уже направило экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о случаях заболевания в Херсоне.

«Усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях. Ситуация на строгом контроле Роспотребнадзора», — добавляется в сообщении, размещенном в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В зоне риска заражения холерой могут находиться системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега реки: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское и Кизомыс.

Холера — острое инфекционное заболевание, проявляющееся в виде диареи и рвоты, вследствие чего организм быстро обезвоживается. Без лечения эта болезнь способна привести к летальному исходу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине участились случаи выявления инфекционных заболеваний, которые устойчивы к антибиотикам. Инфекции буквально изматывают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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