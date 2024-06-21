В Казани подписали соглашения о побратимстве в рамках форума городов стран БРИКС+

В Казани подписали соглашения о побратимстве в рамках форума городов БРИКС+
Фото, видео: 5-tv.ru
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Документ был подписан в ратуше.
В Казанской Ратуше состоялась торжественная церемония подписания соглашений о побратимстве и партнерстве в рамках Международного форума городов стран БРИКС+.
Мероприятие стартовало 21 июня, в нем участвует 200 делегаций из порядка 20 стран, включая Китай, Турцию, Иран, Индию, Бразилию, ЮАР, Чили и другие государства. Все они намерены делиться опытом друг с другом и искать эффективные пути для решения общих проблем.
На мероприятии было запланировано обсуждение формирования Ассоциации городов и муниципалитетов стран объединения, а также подписание ряда соглашений о взаимодействии.
Ранее 5-tv.ru писал, что на форуме городов стран БРИКС+ представят разработки для переработки отходов. Участники мероприятия смогут перенять опыт у других стран по этому вопросу.
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