В Казани подписали соглашения о побратимстве в рамках форума городов стран БРИКС+

Документ был подписан в ратуше.

В Казанской Ратуше состоялась торжественная церемония подписания соглашений о побратимстве и партнерстве в рамках Международного форума городов стран БРИКС+.

Мероприятие стартовало 21 июня, в нем участвует 200 делегаций из порядка 20 стран, включая Китай, Турцию, Иран, Индию, Бразилию, ЮАР, Чили и другие государства. Все они намерены делиться опытом друг с другом и искать эффективные пути для решения общих проблем.

На мероприятии было запланировано обсуждение формирования Ассоциации городов и муниципалитетов стран объединения, а также подписание ряда соглашений о взаимодействии.

Ранее 5-tv.ru писал, что на форуме городов стран БРИКС+ представят разработки для переработки отходов. Участники мероприятия смогут перенять опыт у других стран по этому вопросу.