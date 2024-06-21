«БРИКС — это путь вперед»: какие новые возможности объединение дает странам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 50 0

Представитель ЮАР Джоэль: БРИКС дает новые возможности странам-участницам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Евдоков; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

На проходящем в Казани форуме городов стран БРИКС+ делегации обмениваются опытом и технологиями в различных сферах.

БРИКС дает новые возможности странам-участницам работать вместе, обмениваться опытом и пользоваться ресурсами друг друга. Об этом в общении с 5-tv.ru заявил представитель делегации ЮАР, мэр округа Лимпопо Ланс Джоэль.

«Очевидно, что БРИКС — это путь вперед. Я думаю, все участницы видят эти возможности в первую очередь в плане экономики — экономический рост очень важен для каждой страны», — отметил он.

По словам представителя ЮАР, в его стране есть серьезная проблема обращения с отходами: складировать их негде, а переработка не налажена. Незаконные свалки появляются вдоль дорог и в жилых районах. Поэтому на Международном форуме городов стран БРИКС+ делегация африканского государства хочет узнать, как перерабатывать мусор в электроэнергию.

Специалистам из Татарстана есть чем поделиться в этом направлении. Во дворах Казани уже установили свыше 1700 желтых баков, в которые можно выбрасывать стекло, пластик, бумагу, любой металл и тетрапак. Из них создается уличная мебель, которую устанавливают в парках и скверах города.

На безотходное производство переходят и предприятия Казани. Например, из пленки производят упаковку для шоколадок, конфет, кормов, детского питания. Таким образом удалось в шесть с половиной раз увеличить объем отсортированных отходов.

В Казани также разработали технологию очистки воды, образовавшейся из-за таяния снега и дождей, прежде чем она попадает в водоемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по инициативе РФ создана Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

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