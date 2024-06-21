Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Строителям осталось провести пусконаладочные работы, завершить отделочные и инженерные работы.

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Фото: mos.ru

Сегодня состоялся технический пуск первого участка Троицкой линии московского метро. Участок длиной 8,3 километра на сегодня состоит из четырех станций — «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня мы осуществляем технический пуск по четырем станциям Троицкой линии метро — от БКЛ до МКАД, от „Новаторской“ до станции „Тютчевская“. Всего вот этими четырьмя станциями будут пользоваться около 300 тысяч пассажиров на запуске, а далее — около полумиллиона», — сообщил мэр столицы.

По словам Собянина, на сегодняшний день строителям осталось провести пусконаладочные работы, завершить отделочные и инженерные работы.

Первый участок Троицкой линии, работы на котором должны завершиться ко Дню города, значительно улучшит транспортное обслуживание жителей больших московских районов Обручевский, Коньково и Теплый Стан, а также поселка Завода Мосрентген.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
85.42
2.79 91.45
2.36
Дома сидеть — ничего не высидеть: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30...

Последние новости

18:29
Смерть, двойник, измена: все теории заговора о Кейт Миддлтон
18:23
Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро
18:11
«Явно аварийное»: как добиться компенсации за упавшее на авто дерево
18:01
Получится у каждого! Солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей
17:49
«Гарантия сохранения баланса сил»: Путин о развитии ядерной триады России
17:35
Монеточке* грозит уголовная статья за неисполнение обязанностей иноагента

Сейчас читают

Звезду сериала «Склифосовский» задержали в Москве
«Бритни Спирс так и сделала»: какой фишкой «Иванушкек» воспользовалась певица
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака