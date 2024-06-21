Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Сегодня состоялся технический пуск первого участка Троицкой линии московского метро. Участок длиной 8,3 километра на сегодня состоит из четырех станций — «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня мы осуществляем технический пуск по четырем станциям Троицкой линии метро — от БКЛ до МКАД, от „Новаторской“ до станции „Тютчевская“. Всего вот этими четырьмя станциями будут пользоваться около 300 тысяч пассажиров на запуске, а далее — около полумиллиона», — сообщил мэр столицы.

По словам Собянина, на сегодняшний день строителям осталось провести пусконаладочные работы, завершить отделочные и инженерные работы.

Первый участок Троицкой линии, работы на котором должны завершиться ко Дню города, значительно улучшит транспортное обслуживание жителей больших московских районов Обручевский, Коньково и Теплый Стан, а также поселка Завода Мосрентген.