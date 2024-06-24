Знайте меру: врач назвал «безопасную» дозу пива для женщин и мужчин

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 237 0

Врач Заможняя: женщинам не рекомендуется за раз пить больше 250 мл пива

Знайте меру: врач назвал «безопасную» дозу пива для женщин и мужчин

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

И как же часто можно пить хмельное?

Условно приемлемая для потребления за раз доза пива не должна превышать для женщин 250 миллилитров, а для мужчин — 500. Такую версию озвучила врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом эксперт отмечает, что абсолютно безопасного количества алкоголя не существует, поэтому на данные цифры можно ориентироваться лишь условно.

Таким же образом можно примерно рассчитать «норму» более крепкого алкоголя. Так, например, для женщин можно назвать приемлемой 200 миллилитров вина, а для мужчин - 60 миллилитров водки.

Врач Татьяна Заможняя также напомнила о важности исключать потребление алкоголя минимум три-четыре дня в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водка повышает риск возникновения депрессии, инфаркта и инсульта. Кроме того, из-за злоупотребления этим напитком у человека возрастает уровень тревожности.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.37
-0.59 94.08
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:58
Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
1:37
«Баклажек 30 привез»: юный очевидец ЧП во Фрязине носил воду пожарным
1:16
Зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата
0:58
Плохое предчувствие и странные улики: Панкратов-Черный о смерти Шукшина и Евстигнеева
0:38
Штаб Трампа заявил о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году
0:12
Названа предварительная причина пожара в подмосковном Фрязино

Сейчас читают

Хабиб и Махачев выразили соболезнования пострадавшим в терактах
«Не хочется даже вспоминать»: жители Севастополя о том, как пережили атаку ВСУ
Страх, пробирающий до дрожи: японские фильмы ужасов, покорившие мир
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака