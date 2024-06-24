Знайте меру: врач назвал «безопасную» дозу пива для женщин и мужчин

И как же часто можно пить хмельное?

Условно приемлемая для потребления за раз доза пива не должна превышать для женщин 250 миллилитров, а для мужчин — 500. Такую версию озвучила врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом эксперт отмечает, что абсолютно безопасного количества алкоголя не существует, поэтому на данные цифры можно ориентироваться лишь условно.

Таким же образом можно примерно рассчитать «норму» более крепкого алкоголя. Так, например, для женщин можно назвать приемлемой 200 миллилитров вина, а для мужчин - 60 миллилитров водки.

Врач Татьяна Заможняя также напомнила о важности исключать потребление алкоголя минимум три-четыре дня в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водка повышает риск возникновения депрессии, инфаркта и инсульта. Кроме того, из-за злоупотребления этим напитком у человека возрастает уровень тревожности.