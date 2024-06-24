Опасная эрекция: в каких случаях мужчине нужно срочно обращаться к врачу

Врач Симинович: опасная эрекция может возникнуть из-за травмы члена или опухоли
Фото: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera
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Болезненные ощущения в половом органе при возбуждении должны стать поводом для прохождения обследования.
Длительная эрекция может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания. Об этом врач-уролог Анна Симинович рассказала изданию Газета.ру.
Эрекцию, которая длится больше четырех часов и является болезненной, называют приапизмом. Данный диагноз может быть трех видов в зависимости от течения заболевания: ишемический, неишемический и рецидивирующий.
«Важная особенность приапизма в том, что эрекция не ослабевает после оргазма», — рассказала Симинович.
Развитие заболевания провоцируют травмы органа, новообразования, употребление алкогольных напитков или запрещенных препаратов, а также заболевания крови.
Ишемический тип принято считать наиболее распространенным. Он появляется в результате застоя крови. Неишемический тип возникает из-за недостатка насыщения тканей в результате травмы сосудов.
Самым редким и малоизученным назван рецидивирующий тип.
«Эпизоды эрекции сочетаются с периодами нормального функционирования. Лечится состояние оперативно. В случае неишемического приапизма обычно выполняется эндоскопическая „закупорка“ сообщения сосудов, ставшего причиной заболевания», — объясняет врач-уролог.
Симинович также обращает внимание на то, что ишемическом типе пациенту требуется экстренная помощь врача. Необходимо быстро откачать избыток крови.
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