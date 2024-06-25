Тревожные симптомы: как заметить психические расстройства у кошки или собаки

Какое поведение домашнего животного может стать причиной для беспокойства?

Для подержания здоровой психики собаки или кошки важно следить за качеством сна своего любимца. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала зоопсихолог Полина Парфентьева.

«Норма сна для взрослых животных составляет 14–18 часов, и чуть больше — для детенышей и пожилых», — отметила специалист.

Также среди тревожных симптомов — повышенная подвижность животного, то есть «движение ради движения». Например, когда собака постоянно кружится вокруг себя.

Питомца со здоровой психикой не должен пугать и лишать самоконтроля звук мотора. Кроме того, задуматься стоит, если животное постоянно «ловит» несуществующих мух или слишком часто вылизывает свои лапы. По мнению зоопсихолога, все это тревожные звоночки, к которым стоит прислушаться.

Парфентьева призвала обращать внимание на возможные психические расстройства питомцев, так как речь идет о серьезных проблемах, которые порой решаются только при медикаментозной поддержке.

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